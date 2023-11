Cristina a Cuba è “al di là dei sogni”

“Cuba è questo: un’esplosione di vita, un aggrovigliarsi di gioia e bellezza. Cuba è salsa, è pina colada su una spiaggia d’incanto. Cuba è un bambino senza giochi, è un sorriso che ti invita a ballare. Cuba è una tavolozza di un pittore impressionista, è un autobus rotto, un treno che non passa mai” scrive Cristina Chiabotto a corredo di un’immagine mozzafiato che ha fatto sobbalzare i fan. Posa come una sirena nel mare azzurro con un addosso un bikini intrigante nero che mette in mostra le sue forme strepitose. E poi ancora “Qui il tempo scorre lentamente” dice la ex Miss Italia postando lo scatto di sera in abito rosso. I commenti dei follower sono unanimi: “Meravigliosa”, “Bellissima”, “La super Miss”, “Al di là dei sogni” e tanti cuoricini. Qualche settimana fa la sorella di Cristina Chiabotto ha spento 30 candeline e forse la showgirl ha voluto regalarle un viaggio tutto al femminile Oltreoceano. Cristina ha lasciato a casa il marito Marco Roscio con le bambine Luce, nata a maggio 2021, e Sofia, nata nel giugno 2022, ed è partita per un’avventura da sogno.