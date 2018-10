Cristiano Ronaldo è la star più seguita su Instagram

Selena Gomez si è presa una pausa dai social e in men che non si dica è stata sorpassata da Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus è diventato la star più seguita di Instagram con oltre 144milioni di follower. L'atleta portoghese, che dopo nove anni ha lasciato il Real Madrid per approdare in Italia con tutta la sua famiglia, condivide le foto sul campo tanto quanto quelle casalinghe coni suoi quattro figli.