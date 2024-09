Nessuna tra crisi tra Samanta Togni e Mario Russo, lui: “Alla fine ci ritroveremo sempre”

Samanta Togni e il marito Mario Russo sono a Londra. Dopo le voci che li volevano separati (in realtà erano lontani per motivi di lavoro), lui posta un selfie di coppia e scrive: “A volte possiamo anche guardare in direzioni opposte, ma l’importante è che, alla fine, come un GPS, ci ritroveremo sempre”. E il pensiero è accompagnato da un cuoricino per la sua dolce metà, che stringe a sé nella foto, mentre entrambi sorridono sornioni. L’amore va a gonfie vele.