La crisi dei Ferragnez è ancora nel pieno e il rapper pare perseguitato dai grattacapi. Basta un allentamento sul ring con gli amici per procurarsi un dente scheggiato. Nelle storie lui ci scherza, ma dopo l’addio da Chiara Ferragni, i problemi con Muschio Selvaggio e i pensieri per la salute mentale pensa ironicamente a un viaggio “miracoloso”.

Tgcom24

Fedez si scheggia un dente Volevo ringraziare il mio amico di sparring Roberto che mi ha dato un pugno sul naso e ora mi fa male pure la schiena e non riesco a piegarmi per allacciarmi le scarpe – dice il rapper in una storia subito dopo l’allenamento – E’ brutto invecchiare ragazzi, brutto”. Ma poi rientra a casa e si guarda allo specchio: “Piccolo aggiornamento sulle mie sf…e: mi si è rotto un dente! Credo che un pugno di Roberto mi abbia scheggiato un dente”. Fedez sorride e pubblica il messaggio ironico di un follower: “Fede mi dai 84 numeri dall’1 al 90, che mi gioco i restanti 6”.



Fedez e la vicenda di Muschio Selvaggio Pochi giorni fa un altro problema si è presentato alla porta di Fedez. In tribunale era arrivata la vicenda di Muschio Selvaggio che lo vede contrapposto all’ex amico Luis Sal. La vicenda non è però conclusa e Fedez riprende in mano la situazione per chiarire al suo pubblico che il podcast non chiuderà: posta un video in cui avvisa che “non si molla… Muschio Selvaggio sta per tornare con puntate che vi faranno volare”.



Nella giornata da single di Fedez c’è tempo anche per i ricordi. Il rapper pubblica le immagini del suo studio di registrazione e ripensa a quando a 14 anni suonava dentro un armadio. Mostra la batteria della Vitto e filma il locale. E poi via per nuovi impegni di lavoro e incontri a casa degli amici, come Leonardo Maria Del Vecchio.