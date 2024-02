Fedez e Chiara Ferragni si separano, le ultime notizie

In piena crisi Ferragnez, Fedez non sta in silenzio social come era solito fare in occasioni delle liti con Chiara Ferragni. Nessun broncio o vittimismo, ma frenesia e ironia sul suo profilo. Ha partecipato a un evento a Torino per parlare di salute mentale ai ragazzi delle scuole proprio nelle stesse ore in cui usciva la notizia su Muschio Selvaggio, il podcast secondo il tribunale spetterebbe all’ex amico Luis Sal. Il rapper resta sereno e su Instagram entra nel merito delle motivazioni: “Il tribunale di Milano non ha decretato che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata” e aggiunge: “Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell’interesse della società Muschio Selvaggio Srl e non nell’interesse di Luis Sal”. Rassicura i fan spiegando che le puntate continueranno ad andare in onda: “Non sono stato esautorato da nulla”. Fedez è sereno e riconoscente a chi lavora con lui: “Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto… persone che ringrazio per averci creduto anche quando sembrava un podcast finito”.