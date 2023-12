Per gli appassionati di gossip il 2023 è stato un anno movimentato, con tante coppie vip arrivate al capolinea.

Tra di queste anche alcune che sembravano indissolubili, come quella formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Poi il tira e molla di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arrivato a un punto di non ritorno (ma con loro non si può mai dire) e la rottura dolorosa tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ma non sono queste le uniche relazioni finite...