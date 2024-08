Parigi 2024, le Olimpiadi dell'amore: ecco chi sono i partner degli atleti azzurri

La marciatrice Eleonora Anna Giorgi fa coppia con Michele Giuppon, professionista nella stessa disciplina, dal 2022. La maratoneta Sofiia Yaremchuk è fidanzata con il runner valdostano Lorenzo Brunier, mentre Mattia Furlani (alle Olimpiadi per il salto in lungo) è legato Giulia Colonna, velocista. Alessia Pavese, a Parigi per la 4x100 donne, sarà sostenuta dal compagno Filippo Randazzo. Stefano Sottile, che compete nel salto in alto, può contare sul sostegno della fidanzata Erika Marchetti: una relazione, la loro, che dura ormai da diversi anni. Per Elena Bellò (800 metri donne) c'è Mattia Moretti, carabiniere ed ex mezzofondista.