Compleanno da vip, ecco cosa va di moda nel 2024

Beatrice Valli, 29 anni Beatrice Valli ha spento 29 candeline in una location milanese. Guarda caso la stessa scelta da Costanza Caracciolo. L’influencer e la ex velina hanno prenotato in un’osteria scenografica perfetta per scattare le foto da postare sui social. La Valli ha optato per un party in grande stile con molti invitati, organizzato di sera, occupando parecchi tavoli e divanetti del locale e con un dress code preciso: le donne avevano tutte qualcosa di rosa rosso, proprio come la torta e il look della festeggiata. Beatrice Valli ha posato sorridente e perfettamente truccata indossando un abito rosso che sottolineava le sue curve sensuali. Per il momento clou delle candeline si è fatta preparare una cake fiorita e colorata, ma poi sono state servite agli invitati monoporzioni di meringa con deliziose candeline con fiocchetto.



Giulia De Lellis, 28 anni Anche Giulia De Lellis ha scelto una torta scenografica e romantica con tanto di candeline lunghe e strette: 28 tutte accese sopra un mare di panna dalle tonalità pink per lo shooting fotografico di compleanno. L’influencer si è fatta scattare una serie di foto sul letto tra le lenzuola candide e il corpo seminudo: tra le mani solo la torta. Per la festa ha preferito organizzarsi a casa, nel lussuoso appartamento milanese che condivide con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. Circondata dagli amici più stretti ha brindato alzando i calici e gustando tre torte decorate.



Costanza Caracciolo, 34 anni Festa lampo organizzata con pochissimo preavviso ma deliziosamente riuscita quella di Costanza Caracciolo. La ex velina ha festeggiato in un’osteria milanese e ha preferito una bella tavolata di donne a pranzo. Ha posato per le foto di rito ma ha soprattutto brindato con le amiche in una sorta di reunion. Tra una chiacchiera e l’altra è spuntata anche la torta delicatamente rosa con qualche decorazione e qualche fiocchetto, ma la Caracciolo ha voluto solo una candelina da spegnere.