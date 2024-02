La coppia ha scelto il Re Leone come tema per il party e il bimbo sembra aver apprezzato parecchio. Tra pupazzi e palloncini si diverte un mondo con gli altri invitati e la sorella Nina Sarcina.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in festa per il secondo compleanno di loro figlio Gabriele.

Una festa indimenticabile E' stata una giornata indimenticabile per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma soprattutto per il piccolo Gabriele. Il piccolo ha spento le candeline circondato da mamma e papà e immerso nell'atmosfera del film d'animazione Disney, tra palloncini con i colori della savana, fondali tigrati e un cosplay pronto a far scatenare i più piccoli. C'era anche Micol Incorvaia a fare gli auguri al suo nipotini, oltre a tanti baby invitati. Clizia, vestita color sabbia per restare in tema, ha inquadrato tutti i particolati: dagli addobbi al cibo fino alle bomboniere.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro verso le nozze Intanto proseguono i preparativi per le nozze imminenti di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sposeranno l'11 ottobre, come hanno rivelato a Verissimo: "è il nostro mese", ha spiegato la futura sposa, riferendosi al fatto che è quello in cui sono nati entrambi. La cerimonia verrà celebrata in Campania, vicino a Caserta, all'aperto. "Mia figlia Nina sarà la mia damigella e mio figlio Gabriele sarà il mio paggetto. Porteranno le fedi e spargeranno petali di rosa" aveva fatto sapere l'influencer 43enne sui social svelando alcuni dettagli del matrimonio. Anche il vestito è già stato scelto, e potrebbe non essere tradizionale.

