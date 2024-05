Tra gli ospiti di Jessica Melena e Ciro Immobile c'erano anche Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Le due coppie sono legate da una profonda amicizia, tanto il capitano della Lazio e sua moglie sono stati scelti come padrino e madrina di Thiago, il primogenito di Mattia e Chiara. L'influencer, fasciata in un lungo abito bianco, ha sfoggiato il suo bellissimo pancione: è incinta del secondo bebè, una bambina, e il parto è previsto tra pochissime settimane. Questo non le ha impedito di godersi la festa e di scatenarsi in pista insieme a Jessica.

La storia d'amore di Jessica Melena e Ciro Immobile

Quello di Jessica Melena e Ciro Immobile è un amore solido, mai intaccato dal gossip né da voci di crisi. Si sono sposati in Abruzzo, nel 2014 a Bucchianico, paese d'origine della modella. "È stato un colpo di fulmine. Abbiamo un po' bruciato le tappe" hanno detto durante un'intervista a "Verissimo". Il calciatore ha raccontato: "Il Pescara stava per vincere il campionato e la sera del primo incontro non ho potuto parlarle più di tanto perché tanta gente mi fermava e voleva parlare con me o farsi una foto. Non ci siamo praticamente parlati. Ma poi ci siamo rivisti e le ho spiegato. E da lì non ci siamo più lasciati". Jessica era insieme a un'amica, e a rivelato di essere totalmente disinteressata al calcio e ignara di chi fosse Ciro. Ma le cose sono andate in fretta tra loro: solo un anno dopo è nata Michela, la loro primogenita, poi si sono sposati e hanno allargato la famiglia. A 10 anni dal sì non potrebbero essere più innamorati e felici.