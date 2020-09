Christian Vieri mette in vendita la sua villa da sogno sulle colline toscane

E' stata per anni il suo buen retiro e recentemente il set per il video della canzone "Vita da bomber", ma ora Christian Vieri ha deciso di mettere in vendita la sua villa da sogno di Calvana, sulle colline fiorentine. Un casale da 900 metri quadrati a cui si aggiunge una dependance di 110 metri quadri, tutto immerso in un parco di 12 ettari con una piscina riscaldata lunga 17 metri.

La villa sarebbe in vendita già da alcuni mesi, ma la notizia ha iniziato a circolare solo negli ultimi giorni anche grazie a un'inserzione sul sito di un'immobiliare specializzata in case di lusso. Confrontando le foto con le immagini del video della canzone fatto da Bobo con gli amici Nicola Vendola e Daniele Adami appare chiaro come si tratti della villa di Vieri.

Una residenza da sogno creata nel 2002 ristrutturando quello che era ormai un rudere della villa nota come "dei Bifolchi". Una ristrutturazione che ha portato a una villa da sogno dal valore milionario, divisa su due livelli con saloni, sei camere, cinque bagni, palestra, sauna, cromoterapia e tanto altro. La sorella del bomber, che vive nella villa contatta da "La Nazione", non ha voluto commentare confermando però che la villa è in vendita.

