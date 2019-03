Chiatti e Bocci tra gli sposi: che lato B per Marco!

Lei era bellissima e romantica in passerella, con il lungo abito bianco che sottolineava le sue forme perfette. Lui, come sempre affascinante, ha tirato fuori un lato più scanzonato, prestandosi per il divertente filmato. Indossando le mutande con push-up, Bocci si è concesso alle riprese, scimmiottando le pose tipiche delle modelle. Il tutto tra le risate di Laura, che ha commentato divertita: "Mio marito ha il c**o finto".