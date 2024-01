Chiara Nasti e Mattia Zaccagni aspettano il secondo figlio

Chiara Nasti è incinta

Il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma allo stadio Olimpico di Roma è stata l’occasione perfetta per ufficializzare la cicogna in volo. Mattia Zaccagni della Lazio ha realizzato il primo goal della partita: subito dopo, ha preso il pallone e lo ha messo sotto la maglia simulando un pancione e si è infilato il pollice in bocca per mimare il ciuccio. Il gesto è chiaramente dedicato alla moglie, Chiara Nasti, in attesa del loro secondo figlio. La stessa dinamica era stata scelta nell’aprile del 2022 quando Zaccagni aveva fatto sapere che la Nasti era in dolce attesa del loro primogenito.