Chiara Nasti incinta di 6 mesi in bikini è strepitosa

Chiara Nasti in vacanza al sesto mese di gravidanza: le foto su Instagram

Chiara Nasti ha inaugurato il sesto mese di gravidanza sfoggiando il pancione in bikini. Nelle foto social indossa un due pezzi ridottissimo che oltre a scoprire il ventre prominente ma enfatizza anche il seno esplosivo. Per completare il look l'influencer sceglie un camicione a quadretti rosa. Con i follower condivide non solo gli scatti bollenti a bordo piscina, ma anche gli attimi di dolcezza con il figlio Thiago, inquadrandolo mentre le bacia il ventre.