Chiara Nasti su Instagram, le rivelazioni sulla seconda gravidanza

"Una gravidanza totalmente diversa dalla prima… meno frequenti (da qualche giorno) le nausee ma sono stata davvero molto male. Così come mangiavo avevo vomito. Con Thiago zero nausea o altri sintomi. In questa li ho tutti io" ha raccontato Chiara Nasti ai fan sui social. A chi le ha chiesto come si regola con le tinte per capelli e i colpi di sole durante la dolce attesa ha replicato di non farsi problemi né con quello né col cibo: "Quando nascevano i bimbi prima non c'erano tutte queste restrizioni", ha detto. Ha anche voluto specificare che la gravidanza è stata fortemente voluta e cercata e non "capitata" come alcuni hanno creduto.