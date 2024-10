Chiara Frattesi trasloca… Va a vivere con Geolier?

Chiara Frattesi vive a Roma, Geolier ha una villa a Napoli. Sarà il capoluogo partenopeo il prescelto per la nuova vita a due della modella e del rapper? Lei sta svuotando la cabina armadio in vista del trasloco. Così la relazione tra Chiara e il cantante, nata come un semplice flirt estivo, si sta trasformando in una storia seria e duratura. Si sono conosciuti dopo che lui aveva rotto con la storica fidanzata (una rottura difficile da superare, aveva detto), l’influencer invece usciva dalla liaison breve con il calciatore della Juve Weston McKennie.