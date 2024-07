Chiara Frattesi e Geolier sono la nuova coppia dello showbiz?

Chiara Frattesi, sorella del calciatore Davide Frattesi, e Geolier sono stati avvistati in Sardegna e il gossip impazza. Sono loro la nuova coppia dell’estate bollente dello showbiz? Sui social non si parla che della bombastica influencer, che in primavera era fidanzata del bianconero Weston McKennie, e del cantante napoletano, fresco di addio alla compagna Valeria D’Agostino. Mancano solo foto e baci alla luce del sole per far impazzire i fan.