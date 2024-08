Chiara Ferragni vola in Grecia con i figli e la famiglia

Solo un’estate fa la vita di Chiara Ferragni era piena di successi e progetti. Professione in ascesa, una casa nuova in ristrutturazione e l'acquisto di una splendida villa a Como erano solo alcuni degli obiettivi dell’influencer. Ora è tutto diverso. L'appartamento a City Life senza Fedez appare vuoto e silenzioso, la dimora al lago è in vendita e intanto se la gode il rapper, lo scandalo del pandoro-gate ha inflitto un durissimo colpo all’imprenditrice digitale, che spesso è bersagliata proprio su quell’Instagram che l’aveva fatta volare in vetta. Sì, perché anche sui social niente è più come un anno fa. Leone e Vittoria non sono più i protagonisti dei siparietti familiari, la separazione ha portato modifiche anche sull’esposizione dei bambini: solo di spalle e dei due a volte si sente soltanto la voce. I figli dei Ferragnez passano le vacanze un po’ con mamma e un po’ con papà.