Chiara Ferragni torna social, a Venezia ai “Musei delle Lacrime”

L’influencer in abito da sera sensuale come non mai con spacco incredibile

Dal ritorno da Dubai, dove aveva trascorso una vacanza con i bambini, l’influencer non ha più postato ma ora è riapparsa più sexy che mai a Venezia. L’imprenditrice digitale ha pubblicato le foto in abito da sera nero lungo con uno spacco vertiginoso fino alla natica. All’inaugurazione della mostra “Musei delle Lacrime” ci è andata con Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio, direttrici creative di un brand al femminile, nonché amiche di Stefano De Martino.

Fotogallery - Miriam Leone compie 39 anni, festa in terrazza con tanti amici

Fotogallery - Elisabetta Canalis in bikini, sex bomb al mare con la figlia Skyler

Fotogallery - Alice Sabatini sceglie le scarpe per le nozze con Gabriele Benetti

Tgcom24

Chiara Ferragni a Venezia “Felice di essere a Venezia per l'inaugurazione della bellissima mostra "Musei delle Lacrime" dell'amico Francesco Vezzoli presso l'unico Museo Correr – ha scritto Chiara Ferragni pubblicando le prime foto dopo la lunga assenza dai social - A cura di Donatien Grau, la mostra colloca una selezione di opere di Francesco con alcune create per questa occasione, affiancando capolavori del Museo di pittori come Cosmè Tura, Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. Il progetto rende omaggio anche all'architetto Carlo Scarpa e alla sua magistrale opera sul museo e nell'identità storica e artistica di Venezia”.

Leggi Anche Chiara Ferragni riappare sui social con i suoi figli… e Paloma

Il ritorno social di Chiara Ferragni Nel post del ritorno di Chiara Ferragni ci sono immagini e video in cui appare molto seducente, sorridente e serena. Con lo smartphone in mano riprende i dettagli del suo outfit sexy e mostra con cura la gamba nuda e lo spacco laterale che arriva fino a mostrare una porzione di fondoschiena. Ammicca e si diverte a provocare e l’effetto sui follower è quello sperato. Piovono solo commenti che la definiscono bellissima. Un passo avanti nel tentativo di ricrearsi un’immagine nel mondo di Instagram, la direzione presa dall’imprenditrice digitale pare essere quella giusta. Ci si dimentica dello scandalo del pandoro-gate e della crisi matrimoniale dei Ferragnez e i fan si concentrano sul look di Chiara come era stato alle origini del suo lavoro.

Chiara Ferragni e Fedez oggi Chissà se anche Fedez resterà estasiato davanti a Chiara Ferragni che dopo mesi di buio pare aver ritrovato la luce giusta. Del resto, il rapper, appena tornato da Los Angeles dove ha partecipato al Coachella regalando siparietti nudo sul balcone e avvistamenti con la tiktoker Giulia Ottorini, lo aveva detto in un’intervista tv in cui ha parlato del tentativo di suicidio e dell’amore per Chiara Ferragni nato grazie al sesso che lei resterà sempre la donna più importante della sua vita.



Negli ultimi tempi Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto vite separate e anche un po’ invertite. Il rapper che è sempre stato più casalingo della moglie, all’improvviso si è dato alla pazza gioia: a Miami con i figli ha fatto lo spaccone, poi nel giro di pochi giorni è tornato a Los Angeles al Coachella dove ha partecipato a tante esibizioni musicali. Lei invece, che era abituata con la valigia in mano, per due settimane è rimasta a casa con la mamma nel Milanese tra passeggiate con le sorelle e pranzi con la famiglia, con discrezione e nessuna storia da mostrare.

Ora Fedez rientra a Milano a riabbracciare i suoi bambini Leone, 6 anni compiuti a marzo, e Vittoria, 3 festeggiati pochi giorni dopo il fratello. E Chiara Ferragni invece parte per Venezia, per una nuova mission: vendere cultura. Racconta della mostra dell’amico e per un attimo ci si dimentica dei guai giudiziari e degli outfit da capogiro e si riparte con la nuova Chiara, che mostra il sex appeal e il sorriso. A ricordare le lacrime resta solo il titolo dei Musei.