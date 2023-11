“Amici piccoli spoilerini della casa nuova” esordisce Fedez in un video inquadrando Chiara Ferragni seduta nella cucina del nuovo appartamento. Lei appare subito contrariata e ripete di no “Così fa schifo, è disordinata”, poi si vendica: “Vorrà dire che io farò spoiler di altro”. “Tipo?” domanda lui incuriosito. “Non so” risponde lei innervosita. Il rapper non si ferma. Inquadra un angolo in marmo pregiato: “Ecco il capostipite” dice mentre nelle storie scrive: “Mi sa che tra un po’ devo cercarmi una casa nuova”. Dopo filma l ’albero di Natale (fatto in anticipo perché secondo Chiara chi fa l'albero prima è più felice ) con gli scatoloni e lei se la prende: “Non ho ripreso niente amore”. “Non sei simpatico” risponde l’influencer con sguardo minaccioso.

Ferragnez news: il nuovo appartamento a City Life a Milano, la cabina armadio, il terrazzo e cosa si vede dall’attico

“Dalla casa si vede la Madonnina, lì in mezzo allo smog e per me che vengo da Rozzano è una cosa molto bella” dice Fedez inquadrando la vista dal balcone della cucina dell'attico di City Life. Poi è la volta del quadro affisso in una nicchia di marmo scuro. “Puoi dirmi la scelta di questo signore” domanda alla moglie mentre nelle storie scrive: “A me non piace”. “Perché mi piace, fine” taglia corto lei arrabbiata. “La sala da cinema… credo di avere avuto il permesso di farvela vedere. E’ un po’ hot” dice Fedez. “E’ una sala dell’amore” specifica l’influencer. “Non ho più il permesso di farvi vedere nulla” conclude il rapper mentre la moglie lo redarguisce ancora: “Ma perché?” e poi fa un gestaccio alzando il dito medio. La fashion blogger invece mostra come le sue borsette trasferite dalla cabina armadio della vecchia dimora sono state ben ordinate nei cassetti e sulle mensole. Nel palazzo c'è anche una piscina da sogno!