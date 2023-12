Chiara Ferragni è attiva sui social ma... ancora non si fa vedere

In questi giorni di silenzio seguiti al video di scuse per l'"affaire pandori", l'imprenditrice si è limitata a mettere qualche like ai post delle persone a lei più care

Dal giorno del video di scuse per l'affaire pandori si era tenuta lontana, eccezion fatta per una piccola "apparizione" in un video di Fedez , quando aveva dato il cinque alla piccola Vittoria che giocava al dottore. Adesso la presenza di Chiara sembra essere più attiva anche se limitata a qualche like lasciato in silenzio qua e là: molti hanno notato quello messo al post di papà Marco insieme a Valentina, la sorella di Chiara che ha compiuto gli anni. Ma in realtà "apprezzamenti" virtuali sono stati lasciati anche i post più recenti di Fedez. Per il resto nessun commento, foto o video.

Dei movimenti di Chiara da giorni non si sa nulla. Qualcuno è arrivato a ipotizzare che addirittura fosse andata via di Milano, ipotesi mai confermata. Anche la sua assenza sui social è in realtà limitata all'attività personale: Chiara non posta, non commenta, ma ha sempre seguito quanto è accaduto in questi giorni, come dimostrano i like lasciati a Valentina quattro giorni fa. Non si sa invece se Chiara abbia partecipato alla festa di compleanno della sorella, che si è svolta giovedì sera.

Altri like sparsi si trovano ai post di Fedez, lui sì tornato pienamente attivo con foto e storie che però hanno per protagonisti sempre i figli, Leone e Vittoria, e la cagnolona Paloma. Per Chiara impossibile non mettere segnali di apprezzamento a quelli che sono veri pezzi di cuore per lei, ma anche in questi casi niente che vada al di là di un semplice "pollicione".