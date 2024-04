Tgcom24

Chiara Ferragni in silenzio social Dopo la vacanza a Dubai con la mamma Marina Di Guardo, i figli Leone e Vittoria, la sorella Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano e alcuni amici, Chiara Ferragni è praticamente scomparsa dai social. Fedez è partito per Miami con i bambini e si è divertito a fare lo spaccone inondando Instagram di post, lei invece ha preferito la via del silenzio chiudendo le comunicazioni con i follower. E' stata avvistata in compagnia delle amiche Chiara Biasi e Veronica Ferraro a Salò, ma l'uscita non è stata documentata sui social. C'è voluta la foto della mamma per far riapparire l'influencer, seduta a terra in jeans e piedi nudi, mentre stringe a sé i suoi cuccioli, rigorosamente di spalle.

Il caso Paloma Anche il cane Paloma negli ultimi tempi era scomparsa dalla circolazione e sui social era montato il caso. I follower dei Ferragenz si domandavano che fine avesse fatto la cagnolina entrata in famiglia dopo la morte di Matilde. La golden retriver era stata fotografata da Riccardo Nicoletti (il cognato di Chiara Ferragni, marito di sua sorella Francesca) e lo scatto era stato accompagnato da un post: "Un cane non se ne fa niente di una macchina costosa, case grandi o vestiti firmati, un bastone marcio è sufficiente. A un cane non importa se tu sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo". In molti ci hanno visto una frecciatina a Fedez, che di recente ha acquistato un attico in centro a Milano e un'esclusiva Ferrari Roma.

