Chiara Ferragni snobba le sfilate? “Mi sto ricostruendo come persona”

Il cambiamento di Chiara Ferragni, dopo l’addio da Fedez e lo scandalo del pandoro-gate, è sia professionale che umano: “Voglio che le persone mi vedano per come sono” ha detto aggiungendo di essere alla ricerca di un rapporto “più stretto con tutti”. Tra i buoni propositi dell’imprenditrice digitale in questo nuovo capitolo della sua vita, eccone alcuni: “Sto solo cercando di essere una brava persona e di essere onesta con me stessa, fedele a me stessa. È difficile perché ci sono così tante cose di cui vorrei parlare in questo momento, ma non è il momento giusto. Per me, che ho sempre voglia di condividere tutto, è dura, ma verrà il momento in cui racconterò tutto quello che è successo e anche la mia situazione personale”. Senza dimenticare un pizzico di ottimismo: “A volte quei momenti sono quelli che ti porteranno a cose migliori”.