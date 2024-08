Chiara Ferragni ha un nuovo flirt? Ecco le foto con Silvio Campara

In questi giorni Chiara Ferragni, 37 anni, è a Mykonos con la famiglia. Dall’isola greca mostra foto con i bambini e al settimanale “Chi” non sfugge nemmeno un topless in barca. Silvio Campara, invece, 45 anni, pare sia a Forte dei Marmi con i figli e i genitori, ma senza la moglie. L’ex marito della Ferragni invece, dopo un malore in volo, è tornato in Sardegna tra giornate infuocate con gli amici e serate senza fine nei locali notturni di Porto Cervo. Accanto a lui non c’è la presunta fiamma Garance Authiè ma alcune modelle e influencer come Giulia Ottorini, star di Onlyfans. Chissà se anche l suo è un tentativo di depistaggio…