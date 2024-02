Chiara Ferragni, il dopo-Fedez è alle giostre con i figli

Tgcom24

Chiara Ferragni sui social dopo l’annuncio di separazione da Fedez dopo otto anni insieme (guarda la cronostoria della loro storia d’amore) scrive una frase motivazionale e magari diretta proprio al suo ex: “Abbi fiducia starai bene… Da mandare a tutti coloro che dovrebbero sentirlo”. E’ cominciata la nuova stagione di Chiara Ferragni single. Dopo lo scandalo del Pandoro-gate tutta la sua vita è stata rivoluzionata e dagli affari alla vita sentimentale è cambiato tutto. Ma l’imprenditrice digitale non è una che si piange addosso e si è subito rimessa in pista, nonostante “tutte le sfighe di questo periodo” (come lei stessa ha detto in un video).

Il sabato pomeriggio post annuncio di separazione Chiara Ferragni lo trascorre al parco con i suoi figli Leone e la piccola Vittoria. L’influencer mostra nelle storie la passeggiata nel verde milanese e le corse sulle giostre con i bambini. Mentre la città è attraversata da modelle e vip che vanno da una sfilata all’altra per la Milano Fashion Week, per il primo anno Chiara Ferragni è la grande assente dei parterre. In compenso si parla di lei in ogni dove. La notizia dell’addio tra Chiara e Fedez rimbalza dalle passerelle ai backstage e ancora una volta è l’influencer a conquistare la scena. Con la sua assenza. Lei calca i vialetti del luna park con i figli in braccio scatenando l’applauso dei suoi follower. Guarda caso i fan sono addirittura aumentati nelle ultime ore. Dopo il crollo di like e la valanga di hater, l’imprenditrice digitale torna a piacere. Lei stessa nell’intervista al “Corriere della Sera” aveva detto: “Non so se il mio è un lavoro che farò per tutta la vita o se vorrò raccontare la mia vita per sempre… In un lavoro come il mio che è completamente nuovo, temi sempre che il trend possa cambiare e di non piacere più”.

“Negli ultimi week end non c'è stato, in altri c'è stato. E comunque è mio marito. E in situazioni esterne, è importante tenere le cose dentro la coppia e i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli”. Così Chiara Ferragni nell’intervista al “Corriere della sera” a proposito dell’addio da Fedez. Secondo indiscrezioni la Ferragni e Fedez si sarebbero rivisti nelle ultime ore e starebbero chiarendosi per capire come gestire questa crisi. Venerdì anche Fedez, intercettato dall'inviato di Pomeriggio Cinque, aveva detto che “la priorità sono i figli”.