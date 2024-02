Tgcom24

Chiara Ferragni dopo la domenica in montagna nella baita sperduta in Val d’Aosta, sceglie il mare per un fine settimana di sole e relax con i figli Leone e Vittoria, mamma Marina Di Guardo e la sorella Valentina Ferragni. Il clan posta immagini festose con il mare sullo sfondo, il ristorante, le risate con i bambini, gli abbracci in famiglia in un clima disteso e consolatorio. Niente a che vedere con il lusso ostentato, gli outfit riproposti e i post pubblicitari. La nuova strategia dell'influencer Chiara Ferragni punta sul suo profilo da mamma dolce e tenera con i piccoli, lei stessa figlia amorevole tra le braccia della madre Marina Di Guardo che in questo momento difficile non ha mai fatto mancare il suo supporto, e la sua veste da sorella perfetta che può contare sempre sul sostegno di Valentina (e Francesca, che però questa volta non è andata con loro in Liguria).

Leggi Anche Chiara Ferragni, non c'è pace: Striscia la becca con il Suv fermo con le quattro frecce

Cosa succede tra Chiara Ferragni e Fedez? Dove sono finiti nel weekend? Come si spiega la lontananza? Mentre Chiara Ferragni è in Liguria per il weekend, Fedez resta a Milano impegnato in riunioni di lavoro (è stato avvistato in centro con Giuseppe Cruciani) e in party di famiglia. Si è festeggiato il compleanno di Franco Lucia e Fedez era accanto al papà e alla mamma, ma a spegnere le candeline c’erano nipoti e cugini, grandi assenti Chiara, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni si è limitata a postare gli auguri al nonno. Forse anche questa è stata una strategia? Fatto sta che per ora gli affari di Chiara e Fedez girano alla larga gli uni dagli altri per evitare che i commenti negativi di lei possano influire anche sulla reputazione di lui.