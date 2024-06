Chiara Ferragni avvistata con un uomo misterioso: flirt in corso?

Pantaloncini corti, polo a righe, giacca oversize e stivali texani: Chiara Ferragni ha scelto un look comodo e trendy per il pranzo in un ristorante alla moda del centro di Milano. L'influencer era a tavola con un uomo ma è uscita dal locale da sola, distraendo i paparazzi mentre lui approfittava per svignarsela dal retro. Era solo un amico? O dopo la fine del matrimonio con Fedez è pronta ad aprire il cuore a un nuovo amore?