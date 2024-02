Tgcom24

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi “non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”. Così un membro dello staff dell’influencer sentito durante la settimana della moda dall’Ansa ha smentito una storia d’amore tra l’imprenditrice digitale e l’ex marito di Michelle Hunziker.

Leggi Anche Chiara Ferragni e Fedez, le tappe fondamentali della loro storia



Poche ore dopo l’intervista di Chiara Ferragni al “Corriere della sera” in cui parla della crisi con Fedez, sul web hanno cominciato a circolare voci su presunte nuove storie d’amore. Eppure, l’influencer era stata chiara: "Negli ultimi week end non c'è stato, in altri c'è stato. E comunque è mio marito. E in situazioni di caso esterne, è importante tenere le cose dentro la coppia e i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli".