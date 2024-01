Chiara Ferragni in montagna con i figli, nessuna traccia di Fedez

Di Fedez non c’è traccia, ma accanto a lei ci sono la madre Marina Di Guardo e la sorella Valentina. Mentre il mondo della moda si prepara alla Fashion Week, Chiara si rilassa sullo slittino a giocare con Leone e Vittoria. Sui social non appare il marito e il web si interroga.

Tgcom24

Chiara Ferragni con i figli su Instagram Chiara Ferragni pubblica le foto sorridente insieme ai suoi due figli Leone e la piccola Vittoria, mette un cuoricino nella didascalia e disabilita i commenti. Il periodo nero lo combatte fingendo serenità e normalità, mentre taglia fuori Fedez dalla nuova comunicazione post Pandoro-gate. Intanto, dopo l'inchiesta sul caso del pandoro Balocco "Pink Christmas" e l'accusa di truffa aggravata, la procura vuole vederci chiaro anche sulle altre iniziative benefiche portate avanti dall'influencer tra cui quella della bambola a sua immagine somiglianza il sui ricavato doveva andare in beneficenza all'associazione no profit americana "Stomp Out Bullying". La Ceo dice: “Non conosco quella donna, mai avuti soldi”.

Leggi Anche Chiara Ferragni sorridente con Vittoria nelle foto di mamma Marina Di Guardo