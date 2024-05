Chiara Ferragni in viaggio a Los Angeles con gli amici tra pilates e ristoranti

Chiara Ferragni fresca dalla separazione da Fedez riprende in mano la vita di prima. Dopo un lungo silenzio social ha ricominciato a postare, e condivide le immagini dei viaggi che si susseguono l'uno dietro l'altro. E' stata a Dubai con i figli e poi a Monte Carlo, ora è la volta di Los Angeles. Dalla spesa al supermercato alle lezioni di pilates con Chiara Biasi e Veronica Ferraro, dalle cene glamour ai pranzi in riva al mare con Manuele Mameli, l'influencer racconta ai follower i momenti più belli. Chiara compirà 37 anni il 7 maggio e ha approfittato del soggiorno in California per festeggiare in anticipo. Nella città in cui ha vissuto a lungo viene colta da un momento di nostalgia: "Dove tutto è cominciato" ha scritto postando gli scatti, facendo riferimento alla sua carriera che ha preso slancio proprio durante il suo periodo americano.