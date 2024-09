E' già ricominciata la scuola per Leone e Vittoria, e Chiara Ferragni li ha accompagnati per il primo giorno tra i banchi. L'influencer ha postato sui social lo scatto in cui tiene per mano i figli con lo zainetto sulle spalle. Certo è un'immagine molto diversa da quelle a cui avevano abituato i follower negli scorsi anni, nelle quali i bambini venivano mostrati in volto. Ma soprattutto in passato c'era anche Fedez con loro.