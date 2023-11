Chiara Ferragni, partenza difficile

“E’ un viaggio che avevo organizzato per la primavera scorsa, dovevo partire a ottobre poi Fede è stato male e quindi ovviamente non me la sono sentita di partire appena dopo che lo avevano dimesso dall’ospedale e l’abbiamo rimandato a novembre” spiega Chiara Ferragni appena sbarcata a Delhi. “Sono eccitata di essere qua, ma stamattina mi sono svegliata con la cistite peggiore che io abbia mai avuto e ho fatto le prime due ore in aeroporto che non mi reggevo in piedi e sono andata in bagno cento volte” continua la Ferragni ancora stravolta per il viaggio. Per fortuna i medicinali hanno fatto effetto e in aereo l’influencer ha dormito per quasi tutto il tempo. Ha fatto scalo a Doha e poi è atterrata nella capitale indiana in piena notte. Dopo qualche ora di sonno, la fashion blogger ha mostrato nelle storie di essere pronta per andare a conoscere la città.