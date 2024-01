Chiara Ferragni sorridente con Vittoria nelle foto di mamma Marina Di Guardo

Tgcom24

Chiara Ferragni nel post su Instagram di Marina Di Guardo E' Marina Di Guardo a pubblicare per prima sui social gli scatti di famiglia, che poi Chiara Ferragni non esita a condividere nelle storie. L'imprenditrice digitale indossa un caldo cappotto teddy chiaro, maglioncino e jeans: un look semplice e comodo per la passeggiata con la mamma e la sua secondogenita. Con Vittoria posa per uno scatto in ascensore, poi le due si fanno fotografare abbracciate. "Insieme", scrive nonna Marina raccogliendo tanti cuori da parte dei follower.

Chiara Ferragni riappare nelle storie: "Grazie per il sostegno e per le critiche costruttive" Chiara Ferragni ha stoppato la condivisione di post e storie dal 18 dicembre, per riapparire solo il 3 gennaio. Una lunga pausa interrotta da uno scatto nelle storie in cui si inquadra in primo piano e scrive: "Mi siete mancati". La foto è stata seguita da un lungo messaggio di ringraziamento: "Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che mi hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social". L'imprenditrice digitale prosegue: "Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire". E conclude: "Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero".

Il video di scuse di Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate Dopo essere stata multata dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta a seguito della vendita di pandori brandizzati in collaborazione con Balocco, Chiara Ferragni il 18 dicembre ha pubblicato un video di scuse rivolto ai follower in cui ammetteva di aver fatto un "errore di comunicazione". Visibilmente emozionata ha detto di essersi resa conto di aver sbagliato: "Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci". Da lì in avanti ha preferito restare in silenzio nell'attesa che si placassero le acque. I paparazzi l'avevano poi beccata al parco con i figli e mamma Marina Di Guardo nella sua unica uscita di questi giorni: pare che per il resto sia rimasta chiusa in casa Ferragnez.

Riapparsa sul profilo di Fedez Chiara Ferragni ha fatto capolino nelle storie pubblicate dal marito Fedez sul suo profilo Instagram in occasione dei i festeggiamenti di Capodanno quando, insieme alla loro famiglia, avevano brindato in anticipo sulla mezzanotte per far divertire Leone e Vittoria prima di metterli a letto. Questa, e qualche cuore lasciato sul profilo di amici e famigliari, erano state le uniche interazioni social dell'influencer negli scorsi giorni.