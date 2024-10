Se Chiara Ferragni gioca sulle giostre a Piacenza con Leone e Vittoria, Fedez vola oltreoceano. Una storia sull’aereo e una foto da New York raccontano il nuovo viaggio del rapper che da qualche settimana non mostra più dettagli delle sue scorribande. Dopo un’estate vissuta al massimo tra storie d’amore e concerti e serate in giro per l’Italia, il rapper ha cambiato strategia e per un po’ è sparito dai radar. Del suo recente compleanno non ha fatto sapere nulla, anche se alcune immagini lo collocano nella movida milanese tra amici e regali. Ora è nella Grande Mela e chissà quale sorpresa riserverà ai follower.