Chiara Ferragni e Fedez verso la separazione consensuale

Chiara Ferragni e Fedez punterebbero a un addio pacifico e a separarsi in modo consensuale. I loro avvocati sarebbero al lavoro per preparare l'atto da depositare quanto prima in Tribunale. L'imprenditrice digitale si occuperebbe delle spese per il mantenimento dei figli che terrebbe con sé e che il rapper potrebbe vedere a weekend alterni.