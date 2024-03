Fedez trasloca. In una storia Instagram il rapper ha mostrato una pila di scatoloni pronti in ascensore e sembra proprio che il trasferimento nel nuovo appartamento sia in corso. Ad aiutarlo il padre: "Volevi goderti la pensione pa'? E invece..." scherza Fedez, chiedendogli quanti traslochi abbia fatto nell'ultimo mese: "Quattro o cinque", risponde lui.

Addio vecchio nido d'amore Mentre Chiara Ferragni è volata a Dubai con i bambini per la Pasqua quindi, Fedez ne approfitta per portare via tutte le sue cose dal vecchio nido d'amore. Nelle ultime settimane il rapper ha vissuto in un appartamento affittato su Airbnb, come ha mostrato lui stesso in alcune storie Instagram documentando la sua nuova vita da padre separato e scherzando sulla location: “Mi mancherai, soprattutto questo lampadario di design che sembra contenere peli al suo interno”, ha scritto. E poi lanciando la frecciatina alla sua ex e condividendo la foto di una poltrona colma di vestiti: “Cabina armadio fatta su misura, già mi manchi”. Ecco dove è andato ora ad abitare: guarda!

Vita da padre separato In un'altra storia il cantante ha anche postato la foto di un assurdo lettone che sembra uscire dalla bocca e dai denti di un mostruoso personaggio dei cartoon. “Sto cercando il letto dei bimbi per la casa nuova” scrive ironico e rivolgendosi ai fan offre tre opzioni di risposta: “Bello, bellissimo, sto per chiamare i servizi sociali”.

In una story successiva ha immortalato anche le numerose buste di carta con i resti dei pranzi e delle cene ordinate col delivery accatastato all’ingresso:"Questa è la mia vita riassunta in un frame. Sono tutte le cose che ordino da mangiare e poi le stipo lì, faccio la differenziata voglio sottolineare".

Addio a Muschio Selvaggio Fedez ha ufficialmente salutato gli studi di Muschio Selvaggio con l'ultima puntata, la 147esima, pubblicata nelle scorse ore su YouTube. Il podcast ideato nel 2020 insieme all'ex socio e ex amico Luis Sal dovrebbe passare adesso proprio nelle mani dello youtuber bolognese che, nel contenzioso esploso un anno fa, ha avuto la meglio in tribunale. Dopo aver annunciato il passaggio di consegne però Fedez fa retromarcia e fa una errate corrige: "Mi devo smentire, è arrivata una lettera dall'avvocato di Luis... Mi dovete scusare ho troppi processi e confondo le linee difensive, la nostra linea di difesa non è che lasciamo tutto a Luis, aspettiamo per capire come si pronuncia la magistratura, e io voglio bene alla magistratura...".



Vita difficile per Chiara Chiara Ferragni sta affrontando un periodo difficile con la fuga dei follower e dei brand, i problemi in casa e in tribunale per le vicende legate al pandoro-gate e per la diffida a Fedez. La fuga a Dubai rientra quindi nel tentativo dell'influencer di ritrovare la serenità e il sorriso lontano dall'Italia per ripartire nella sua nuova versione da single.



La crisi di coppia Nemmeno le reunion familiari degli ultimi giorni in occasione dei compleanni dei loro figli, Leone, che ha compiuto 6 anni il 19 marzo e Vittoria, che ne ha compiuti 3 il 23 hanno rasserenato gli animi, sempre più cupi. Alla festicciola per la secondogenita tra i due è regnato il gelo e pare si sia scatenata anche una furiosa lite.

Negli scatti della festa di compleanno postati sui social poi i due si sono guardati bene dall'apparire insieme e hanno condiviso messaggi e immagini in cui appaiono insieme alla piccola Vittoria separatamente, tra palloncini, bolle giganti, il pupazzo e la torta Pocoyo.



Stesse scene anche al compleanno di Leone qualche giorno prima e proprio da allora i due hanno inaugurato una nuova modalità social di postare scatti dei bambini: i minori fotografati solo di spalle sui rispettivi profili. Pare sia stato il rapper a intimare alla influencer di non pubblicare più il viso dei loro figli e lei ha risposto diffidando Fedez dal parlare del divorzio in tv. Insomma, è proprio guerra aperta.