Tgcom24

Chiara Ferragni e Fedez, le foto sexy su Instagram E' stato Fedez a condividere gli scatti sexy in coppia con Chiara Ferragni. L'influencer si stringe al marito per nascondere il seno nudo, e intanto lo abbraccia e lo bacia con passione. Sono scatti ad alto tasso erotico quello che la coppia condivide con i follower, sfidando gli hater che immancabilmente gli ricordano il loro ruolo di genitori. In vacanza con loro a St. Moritz ci sono anche i figli Leone e Vittoria, ai quali dopo una giornata impegnativa sulla neve non fanno mancare le coccole davanti alla tv.

Chiara Ferragni e Fedez, gli scatti di nudo non sono una novità Quelli che arrivano dalla vacanza a St. Moritz non sono certo i primi scatti senza veli che Chiara Ferragni e Fedez hanno regalato ai follower. La coppia, di tanto in tanto, ama concedere qualche scatto intimo a testimonianza della passione che li lega. Foto bollenti nudi sul letto, oppure immagini romantiche e sexy nella vasca da bagno o quelle diventate iconiche per la cover di Vanity Fair: negli anni del loro amore i Ferragnez hanno più volte posato senza veli, lasciando sempre senza fiato tutto il popolo di Instagram.

Leggi Anche Chiara Ferragni, lo spoiler di Fedez alla casa nuova la fa arrabbiare

Da una vacanza all'altra dopo il trasloco nel nuovo attico Chiara Ferragni e Fedez hanno traslocato solo pochissime settimane fa nella nuova casa a CityLife a Milano. Un attico lussuosissima e dotata di ogni comfort, che l'influencer e fashion blogger ha mostrato nei minimi dettagli fin da quando era solo un cantiere. Subito dopo essersi trasferita nella nuova casa, Chiara è partita per un viaggio in India (programmato da tempo) insieme alla sua crew. Poi, una volta tornata a casa, poco più del tempo per cambiare il bagaglio e via di nuovo per qualche giorno a Saint Moritz con tutta la famiglia.