Il rapper è tornato da Miami in tempo per passare con la moglie il giorno degli innamorati: primi segnali di disgelo?

Vero è che il rapper è tornato dal viaggio di lavoro a Miami (mentre lei era rimasta con i bambini a Milano) giusto in tempo per passare con l'influencer la giornata degli innamorati.

Fedez e Chiara Ferragni trascorrono insieme il giorno di San Valentino, ma come coppia affiatata o come marito e moglie ancora insieme solo in attesa di comunicare la rottura? Le voci di una loro crisi coniugale si fanno sempre più insistenti e il fatto che siano al collasso sembra essere l'ipotesi più probabile.

Tgcom24

Fedez e Chiara Ferragni insieme sui social, crisi superata? Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a fare capolino l'uno sui social dell'altra, anche se in maniera molto timida. In un video postato dall'imprenditrice digitale, in cui vengono inquadrati Leone e Vittoria che ballano e saltellano, si sente in sottofondo la voce del rapper. Lui invece ha condiviso nelle storie un filmato della moglie che gioca con la piccola di casa. Certo non è molto, ma sono i primi segnali di disgelo dopo lunghe settimane in cui i due sembravano a distanza siderale.



Ferragnez al collasso Anche se questo San Valentino lo trascorreranno insieme, sembrano lontani i tempi in cui Chiara Ferragni e Fedez festeggiavano la ricorrenza con cene romantiche e regali sontuosi. Già lo scorso anno, in questo periodo, i Ferragnez stavano attraversando un periodo di crisi a seguito del debutto dell'influncer alla co-conduzione del Festival di Sanremo e del bacio del rapper a Rosa Chemical. Tant'è che pare che la giornata degli innamorati l'abbiano trascorsa con una seduta di terapia di coppia. Nei mesi successivi i problemi tra loro sembravano essere stati risolti ma adesso, anche a seguito dello scandalo del pandoro-gate, i due paiono al collasso come non mai e i dubbi sulla solidità della coppia sono fortissimi.