Chiara Ferragni semina nuovi indizi: è rottura con Fedez?

Chiara Ferragni le news sulla crisi con Fedez: pubblica una canzone sui social, cosa succede?

Tra uno scatto con i bambini e un fit check, Chiara Ferragni ha pubblicato i versi di una canzone di Rihanna che sembrano alludere alla sua situazione sentimentale. "Ho ignorato questo grosso nodo in gola / Non dovrei piangere / Le lacrime erano per i giorni più deboli / Adesso sono più forte, o almeno così dico / Ma manca qualcosa", si legge nella sua storia. Con Fedez è evidente che le cose non vadano più come una volta, e in molti hanno visto nelle parole un riferimento alla crisi che stanno affrontando.