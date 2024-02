Chiara Ferragni e Fedez, ecco come hanno "reagito" alla notizia della separazione

La bomba è scoppiata di giovedì mattina.

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai conclamata e lui ha addirittura lasciato casa domenica scorsa. La notizia lanciata da Dagospia ha subito fatto il giro di social e siti web, scatenando commenti e reazioni. Ma i due protagonisti cosa fanno in tutto questo? Per il momento tacciono, anche se Chiara è già pronta a fare una mossa importante, andando in tv a raccontare la sua versione tra qualche giorno. Nell'attesa si gode i giorni della Milano Fashion Week e si dedica all'attività fisica. L'ultima storia pubblicata su Instagram infatti, postata dopo che la notizia della separazione era già uscita, la vede impegnata al vogatore da pilates.