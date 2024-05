Fedez pizzicato con un'altra: la reazione di Chiara Ferragni

Fede e Ludovica vicini al party di Capo Plaza

Tra Chiara Ferragni e Fedez pare proprio che non ci sia più nulla da recuperare. Mentre l'influencer cerca di rimettersi in piedi grazie al sostegno della famiglia e degli amici, il rapper si è tuffato a capofitto nella ritrovata vita da single. Dopo il presunto flirt con Giulia Ottorini al Coachella (smentito dalla diretta interessata), ora è spuntata una bionda misteriosa. Si tratta di Ludovica Di Gresy, nome dell'alta borghesia milanese, con cui è stato visto chiacchierare fitto fitto al release party di Capo Plaza (che ha lanciato il suo ultimo album "Ferite"). In un video pare che lui la inviti ad appartarsi ("Ci spostiamo?"), per continuare la chiacchierata lontani da occhi indiscreti.