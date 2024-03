Tgcom24

Chiara Ferragni e Fedez, famiglia riunita nonostante la crisi Che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero messo da parte le incomprensioni per la felicità di Leone (nato a Los Angeles nel 2018) partecipando entrambi alla festa c’era un po’ da aspettarselo. Che non li avremmo visti posare insieme felici e sorridenti pure. Ma quel che più ha sorpreso i follower è stata la nuova dialettica social. Abituati a vedere ogni dettaglio della vita privata dei Ferragnez, stupisce che da un momento all’altro i bambini siano comparsi solo di spalle. Niente visi dolci in primo piano, ma solo scatti di schiena che non fanno vedere le espressioni dei piccolini di casa, che fino a poche ore prima comparivano in tutto il loro splendore in mille post. I fan fanno notare che la vita dei due figli dei Ferragnez è stata pubblica sin dalla sala parto e ora magicamente è diventata “riservata”.

Ferragnez, aggiornamenti sulla nuova comunicazione social da mamma e papà: cosa è successo nelle foto di Leone e Vittoria E’ caccia alla spiegazione più attendibile circa la motivazione dei Ferragnez di non mostrare più il volto di leone e della piccola Vittoria. Fino a poche ore prima del compleanno del primogenito, Chiara Ferragni aveva mostrato i suoi bambini durante una gita fuori porta. Dal party è scattata la nuova modalità di comunicazione, suggerita presumibilmente dai team legali dell’imprenditrice digitale e del rapper.

Fedez e Ferragni, cosa sta succedendo? Se Chiara Ferragni e Fedez fossero ai ferri corti, i legali potrebbero aver consigliato ai loro clienti la tutela dei minori. Infatti, in caso di genitori separati o divorziati non si possono pubblicare le immagini dei bambini senza il consenso dell’altro genitore. Situazione piuttosto strana per l’influencer e il rapper che erano abituati a mostrare i figli in ogni dove. Eppure, da oggi in poi, visto il delicato momento dovuto alla profonda crisi dei Ferragnez, nessuno può postare foto dei figli senza l’approvazione dell’altro e in caso contrario sono previste sanzioni e rimozioni degli scatti.

Cosa succede alla Ferragni da quando Fedez e Chiara si sono lasciati Chiara Ferragni pare che negli ultimi tempi si sia affidata a un team che le suggerisce le mosse di comunicazione dopo lo scandalo del pandoro-gate e dopo lo scoppio della crisi matrimoniale. La scelta di una nuova modalità di protezione dei minori si potrebbe inserire anche in questo nuovo contesto comunicativo. I follower, del resto, le hanno sempre rimproverato di “usare” i bambini sui social e di esporli troppo. Detto fatto, è arrivato il cambio di rotta.