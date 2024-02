Tgcom24

Chiara Ferragni e Fedez, prima foto dopo l'assenza social Chiara Ferragni e Fedez hanno postato nelle storie la prima immagine di coppia dopo settimane di vuoto social. Sono nell’ascensore di casa, l’influencer agghindata per la serata romantica, il rapper elegante e serio tiene in mano lo smartphone davanti allo specchio e inquadra. E’ sufficiente uno scatto di marito e moglie per rasserenare i follower. Forse la crisi è dietro alle spalle o la coppia si sta ritrovando o addirittura non si è mai persa e magari la loro lontananza è stata solo una strategia.

Leggi Anche Fedez e Chiara Ferragni sui social insieme, il ritorno per San Valentino

Il San Valentino di Chiara Ferragni e Fedez Chiara Ferragni e Fedez festeggiano San Valentino con una cena a due. Il rapper, tornato da poco da un viaggio di lavoro a Miami, mostra un piccolo video della serata: inquadra la moglie bellissima e sorridente seduta, la tavola è apparecchiata in modo elegante e raffinato cosparsa la tovaglia di petali e rose rosse. Il rapper mentre tiene il cellulare allunga la sua mano in direzione dell’imprenditrice digitale, Chiara Ferragni appare imbarazzata e un po’ fredda. Sorride ma non si muove in direzione del marito. Lui insiste con la coreografia come a mostrare i tanti attesi segnali di pace e di disgelo a San Valentino.

Leggi Anche Chiara Ferragni a Portofino, Fedez al compleanno del papà



I primi segnali di disgelo tra Chiara e Fedez Qualche ora prima Chiara Ferragni e Fedez avevano trascorso il pomeriggio con i bambini tra siparietti divertenti davanti alla tv, balli scatenati, chiacchiere e progetti sul prossimo compleanno della piccola Vittoria. Fedez ha proposto alla sua secondogenita un compleanno con Lino Banfi ospite e ha immaginato l’attore vestito da Frozen, la beniamina di Vitto. Anche Leone ha partecipato divertito all’organizzazione, documentata come sempre sul profilo del rapper. Anche il giorno prima i segnali di disgelo tra Chiara Ferragni e Fedez erano apparsi evidenti sui social: lui aveva ripreso in video lei e l’influencer aveva pubblicato una storia in cui si sente chiara e forte la voce del marito. Insomma, dopo settimane di silenzio, le prime apparizioni in vista della festa di San Valentino.