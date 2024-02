Chiara Ferragni e Fedez, l'incontro nella nuova casa finisce in lite

Il rapper su tutte le furie per le parole dette dalla (ex) moglie al "Corriere della sera"

Secondo Dagospia il rapper avrebbe raggiunto la (ex) moglie nel loro appartamento di Milano e sarebbe andato su tutte le furie. Pare che lui non abbia digerito le parole dette dall'imprenditrice digitale al Corriere della sera e che avrebbero in pratica mandato a monte il progetto di mantenere un basso profilo. I rispettivi avvocati intanto si sarebbero scambiati lettere dal tono accesissimo.

Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì, ma non certo per fare pace.

Tgcom24

L'incontro nell'attico milanese Sarebbe potuto essere un incontro riappacificatore, invece tra Chiara Ferragni e Fedez le cose vanno sempre peggio. Lui ha lasciato la casa coniugale più di una settimana fa, ma venerdì i due si sarebbero ritrovati di nuovo tra le mura domestiche. Secondo Dagospia il rapper non ha gradito, per usare un eufemismo, quanto dichiarato da Chiara al Corriere della Sera e l'avrebbe raggiunta per un confronto. Poteva essere l'occasione per provare a trovare un terreno comune, ma non è stato così. I rispettivi avvocati sono al lavoro e il tono dei loro scambi non fa presagire nulla di buono.



L'intervista al Corriere della sera Chiara Ferragni ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui tra le righe, ma nemmeno troppo velatamente, ha ammesso che i rapporti con Fedez non fossero idilliaci: "Lui in tanti weekend non c'è stato. In altri c'è stato... Comunque è mio marito... Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia", ha detto. E ha aggiunto: "Chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli", prima di passare a parlare del Pandoro-gate.

Fedez in una nuova casa Intanto Fedez non condivide più con Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria l'attico a CityLife in cui si erano trasferiti a novembre. Voci di corridoio dicono che si sia trasferito in un appartamento in zona, pagando un affitto di 17mila euro al mese. Altri invece sostengono che sia tornato a vivere in quello in cui ha abitato con la sua ex Giulia Valentina ai tempi del loro amore.