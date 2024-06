Fedez ha postato per primo dal Forte sabato nel primo pomeriggio. Ha partecipato alla festa di un amico e ha aperto le danze al suo weekend in Versilia. Poco dopo è stata la volta di Chiara Ferragni, anche lei tra pranzi in spiaggia e cene sexy. Nelle storie del rapper si sentono i bambini che si rivolgono al papà, ma non compaiono foto di Leone e Vittoria. Anche Chiara non pubblica immagini dei figli. Eppure, tutti i Ferragnez hanno trascorso il fine settimana in Toscana.