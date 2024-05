"A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi" cantava un tempo Fedez per Chiara Ferragni, continuando: "Sembrava nulla e invece eccoci qua, tu la mia calamita, io la tua calamità". Ora le parole che alludono alla sua ex moglie nel brano Sexy Shop con Emis Killa sono di tutt'altro tenore. "L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio" canta Federico, e non è difficile cogliere i riferimenti al matrimonio con l'influencer, "una storia infinita che poi è finita".