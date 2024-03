Chiara Ferragni diffida Fedez: "Non parlare del divorzio in tv"

L'imprenditrice digitale parla con i follower di "grande dolore" e "periodo difficile" e intanto pare abbia diffidato il rapper dal raccontare in tv i dettagli del Pandoro-gate ma soprattutto della separazione. Del resto sembra che sia stato lui a intimarle di non mostrare più i bambini in volto.

Guerra di diffide in casa Ferragnez dopo la separazione Fedez sarà presto ospite nel programma tv di Francesca Fagnani e la promessa è quella di raccontare tutta la verità sulla fine del matrimonio. Chiara Ferragni però non ci sta: quando è stato il suo turno di rispondere alle domande di Fabio Fazio ha parlato solo in modo vago della crisi coniugale, senza dare dettagli, e vorrebbe che il rapper facesse altrettanto. La sua diffida è arrivata puntuale, come riporta Quotidiano Nazionale, ma del resto è stato lui ad aprire la guerra intimando alla madre dei suoi figli di non mostrare più Leone e Vittoria in viso. In questo la legge è dalla sua parte: in caso di separazione le decisioni di questo tipo vanno prese di comune accordo da entrambi i genitori e Federico ha tutto il diritto di porre il veto. In effetti, a partire dalle foto per i festeggiamenti del compleanno del primogenito, i bambini sono mostrati solo di spalle.

La lotta tra Chiara e Fedez coinvolge anche le famiglie sui social Chiara Ferragni e Fedez sembrano essere ormai ai ferri corti e sono entrati in crisi anche i rapporti con le rispettive famiglie. Il rapper e Valentina e Francesca Ferragni non si seguono più sui social reciprocamente e il cantante ha eliminato dai suoi contatti anche i genitori della (ex) moglie, Marina di Guardo e Marco Ferragni i quali, però, non hanno tolto il follow. Una strategia diversa è quella scelta dall'imprenditrice digitale che ha scelto di mantenere invariati sui social i rapporti con i genitori di Fedez, Franco Lucia e Tatiana Berrinzaghi. Cambio di strategia anche per quanto riguarda la foto profilo su Instagram: Chiara ha sostituito la foto con la famiglia al completo preferendone una in cui posa solo con i bambini, Fedez invece ne ha scelta una in cui appare da solo.

