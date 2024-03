Chiara Ferragni e Fedez festeggiano, è il b-day di Vittoria

Chiara e Fedez con i figli al compleanno di Leone Lucia Ferragni

Compleanno dolce amaro per la piccola Vittoria Lucia Ferragni, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez spegne le sue prime tre candeline mentre tra mamma e papà il clima è rovente. La crisi profonda che i Ferragnez stanno attraversando, come era presumibile, sta stravolgendo anche la vita dei figli. I primi segnali si sono avvertiti con il cambio di rotta social. I due dal giorno del compleanno di Leone hanno iniziato a postare i minori solo di spalle senza mostrarne più il viso sui social. Anche il party per il primogenito si è svolto in un ambiente tutt’altro che disteso. Chi c’era parla di alta tensione che è sfociata nell’immagine condivisa dal rapper e dall’imprenditrice digitale. Entrambi nella stessa posizione, accovacciati con i bambini davanti alla scenografia della festa, con Leone e Vittoria di spalle, e naturalmente separati: ognuno ha fatto la sua foto ricordo.