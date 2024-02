Chiara Ferragni e Fedez ai titoli di coda: lei ha visto un avvocato, lui ha trovato una casa nuova

La crisi dei Ferragnez

E' ormai più di un anno che circolano voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Dal famoso bacio del rapper e Rosa Chemical durante la finale di Sanremo 2023 la coppia non sarebbe più riuscita a trovare l'equilibrio: loro avevano minimizzato ma è stato subito evidente che la cosa fosse seria. I problemi di salute del rapper sembravano averli riavvicinati, poi l'estate avevano fatto vacanze separate e quando Chiara è stata travolta dallo scandalo del Pandoro-gate, Federico pare che non sia stato in grado di gestire la situazione. La rottura si è quindi consumata dopo 5 anni di matrimonio, l'influencer ha chiesto il parere di un divorzista e il rapper ha trovato un altro posto in cui vivere non lontano dalla famiglia.