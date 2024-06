Chiara Ferragni è una mamma orgogliosa alla celebrazione per la fine del primo anno di scuola del figlio Leone. L'istituto privato frequentato dal bambino ha organizzato un evento per festeggiare il traguardo raggiunto dai piccoli allievi e l'influencer ha partecipato, mostrandosi sui social con in testa il tocco di cartoncino verde del suo bambino. Fedez invece non era presente: nelle stesse ore postava stories in compagnia di Silvio, il suo nuovo amico a quattro zampe.